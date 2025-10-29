「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神−ソフトバンク」（２９日、甲子園球場）五回、阪神先発・高橋の左腕にソフトバンク・周東の打球が直撃し、緊急降板するアクシデントがあった。阪神が１点ビハインドの五回１死一、二塁の守備。初球を打ち返した周東の鋭い打球が投手方向へ飛び、高橋は右手にはめたグラブを出して捕球を試みたが、打球はグラブをかすめて左肘外側付近を直撃した。それでも高橋は一塁方向に転がった打球