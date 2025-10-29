20日午前8時半前、群馬・伊勢崎市で目撃されたのは、右折レーンに車線変更した直後に、青い車が信号が赤に変わった交差点をスピードを上げ進入する様子です。目撃者は「いやー危ないなと。交差点に入る手前で赤になっているので、意図して突っ走っていったとしか考えられない」と話します。目撃者によりますと、青い車に乗っていたのは50代ぐらいの男性だったということです。所変わって、茨城・筑西市では22日、運転に支障が出か