鹿児島県がおよそ10年かけて開発した、暑さに強いコメ「あきの舞」が今月中旬に初出荷され、関係者が知事に報告しました。 「あきの舞」は県が2013年から開発を進めていた品種で、今年から伊佐市、薩摩川内市、さつま町などで本格栽培が始まりました。 県内で最も多く栽培されている「ヒノヒカリ」と比べて暑さに強く、粒がふっくらと大きく、優しい甘みともちもちした食感が特長です。 29日は関係者らが県庁で出荷を報告し、塩