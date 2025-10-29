MEGUMI（44）が29日、都内で、映画「港のひかり」（藤井道人監督、11月14日公開）の東京プレミア舞台あいさつに、主演の舘ひろし（75）らと登壇した。大胆に肩を出し、裾がふんわりとふくらんだバルーン黒のバルーンドレスで登場したMEGUMI。タイトルにちなんで、周りで光り輝く人を聞かれると「息子です。10回LINEして8回既読スルーされるんですが、大人になる前の瞬間の輝きみたいなものを感じています。彼がいるから頑張れる」