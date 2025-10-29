県職員の採用試験倍率が年々下がる中、高校生が公務員の仕事を体験するインターンシップが、29日から鹿児島県庁で始まりました。 インターンシップは県が毎年行っていて、今年は公立高校や特別支援学校の1・2年生64人が参加しました。 プロスポーツチームのPRやキャンプの誘致を行うスポーツ振興課では、試合会場に鹿児島の特産品を紹介するブースを出展するなどの取り組みが紹介されました