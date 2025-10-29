31日はハロウィーンです。 大分県内でも子供たちが仮装をして楽しむ姿がみられますが時代とともにハロウィーンの過ごし方も少しずつ変化してきているようです。 取材しました。 ハロウィーンお接待の様子 かわいらしい衣装を身にまとってメイクをする子供たち。 先生に手伝ってもらいながら見よう見まねでリップやアイシャドーを塗っていきます。 こちらは別府市の聖人こども園で29