◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第４戦阪神―ソフトバンク（２９日・甲子園）阪神・高橋遥人投手が日本シリーズ（Ｓ）初登板初先発。ＤｅＮＡとのＣＳ最終Ｓでも８回１死まで無安打投球を演じたスーパー左腕に思わぬアクシデントが襲った。２回に山川の一発で先取点を奪われ、その後は何とか踏ん張っていたが、５回に１死から投手の大津に四球。続く柳田にも左前安打を許すと、周東の打球を左肘付近に受け、治療のためベンチ