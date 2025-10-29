楽天は２９日、山崎剛内野手（２９）ら１１選手に来季の契約を結ばないことを通達したと発表した。山崎は現役続行を希望している。内外野守れる万能戦士は国学院大から１７年ドラフト３位で入団。２３年には主に遊撃手として１１７試合に出場。打率２割３厘、２本塁打、１９打点、１３盗塁の結果を残した。今年３月に左膝自家骨軟骨柱移植術を受けて、現在はリハビリ中だが、「６割くらい」まで状態が上がってきているという。