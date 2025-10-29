鹿児島市の中学校で28日夜、火事があり、校長室の一部が焼けました。校長室にあった延長コードの漏電が原因とみられています。 警察と消防によりますと28日午後7時半ごろ、鹿児島市の西陵中学校で「1階から炎が見える」などと消防に複数通報がありました。 この火事で、1階の校長室の壁の一部が焼けたということです。当時、校舎に人はおらず、けが人はいませんでした。 （記者）「一夜明け、火事が起こった校長室の近く