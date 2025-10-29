10月から始まった電子図書館のサービスを活用してもらおうと29日、大分県大分市の小学校で使い方を学ぶ出張教室が行われました。 10月1日から利用が始まった「おおいたし電子図書館」はインターネット上で電子書籍を読むことができるサービスです。 坂ノ市小学校 大分市は読書の機会を増やしてもらおうと、市立の小中学校などの生徒にサービスを利用するためのIDを付与していて、29日は