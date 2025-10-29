欧州株英ＦＴ指数が最高値更新、鉱山株など買われる 東京時間19:16現在 英ＦＴＳＥ100 9740.83（+44.09+0.46%） 独ＤＡＸ24293.81（+15.18+0.06%） 仏ＣＡＣ40 8211.23（-5.35-0.06%） スイスＳＭＩ 12338.73（-21.42-0.17%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:16現在 ダウ平均先物DEC 25月限47775.00（-120.00-0.25%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限69