大分県教育委員会は2024年度、県内の学校でのいじめの認知件数が1000件以上減少したと発表しました。 この調査は文部科学省が全国で毎年行っているもので、2024年度、県内の学校でのいじめの認知件数は前年度に比べて1065件減少し、7771件でした。 その内訳は小学校で1299件減少した一方、中学校や高校、特別支援学校ではいずれも増加しています。 児童や生徒1000人当たりの認知件数は67.8件と前年度より8.2件減少し、都道府県