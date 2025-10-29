東京・渋谷区で29日午後、集合住宅の解体工事現場から赤ちゃんの遺体のようなものが見つかりました。午後2時過ぎ、渋谷区元代々木町で「解体現場で赤ちゃんくらいの遺体らしきものが出てきた」と110番通報がありました。警視庁によりますと、現場は集合住宅の解体工事が行われていて、土やがれきを掘り起こす作業の中で浄化槽の中から赤ちゃんの遺体のようなものが見つかりました。衣服は身に着けておらず、大きさは20cm〜30cmほど