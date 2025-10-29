高市首相は、31日に中国の習近平国家主席と首脳会談を行う方向で調整に入りました。高市首相は30日から3日間の日程で、APEC（アジア太平洋経済協力会議）の首脳会議に出席するため韓国を訪問します。複数の政府関係者によると、高市首相はこれに合わせ、韓国で31日に中国の習近平国家主席と初めての首脳会談を行う方向で調整しています。高市首相は先週、国会での所信表明演説で「中国は重要な隣国であり、建設的かつ安定的な関係