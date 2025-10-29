ボートレース多摩川の「第16回ボートレースレディースVSルーキーズバトル」が29日、開幕した。前検日に「このエンジンなら、超抜を目指します」と気合十分に話していた仲航太（25＝東京）は、初日を捲り差し、逃げで連勝。開幕ダッシュを成功させた。相棒の30号機は、かなりのポテンシャルを秘めている優良エンジン。「後半は（4カドの金田幸子に）捲られたと思ったけど、やっぱりエンジンがいい。まだ合っている感じではな