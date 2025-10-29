福島県庁で内堀雅雄知事（左）と会談する鈴木農相＝29日午後鈴木憲和農相は29日、就任後初めて福島県を訪れ県庁で内堀雅雄知事と会談した。内堀知事は「県の農林水産業は複合災害でぼろぼろになった。一緒に復興を前進させてほしい」と要望。鈴木氏は「（東京電力福島第1原発の）廃炉という長い期間の中で、復興に向けて責任を貫徹する」と応じた。会談に先立ち、鈴木氏はいわき市で県漁業協同組合連合会の野崎哲会長らと意見