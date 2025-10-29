アメリカ・ワシントン州で22日、高速道路の地面に寝転がっている警察官が目撃されました。何をしているのかというと、“子猫の救出”です。中央分離帯にある壁の隙間にいた子猫。どうやってここまで来たのかは分かりませんが、無事に救出されました。パトカーに乗せて動物病院へ。少し元気がないようにも見えますが、大丈夫なのでしょうか。しかし、動物病院に向かう車の中では、「ニャー！」と警察官と会話ができるほど元気いっぱ