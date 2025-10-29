óîÆ£µþ»Ò¤È¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤¬¡¢¥È¡¼¥óÄã¤á¤Î¡È¥Ø¥ó¥Æ¥³¥È¡¼¥¯¡É¤ò·«¤ê¹­¤²¤ë¡Ø¥­¥ç¥³¥í¥Ò¡¼¡Ù¡£10·î27Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ÇòÀÐËã°á¤ÈµÆÃÏ°¡Èþ¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¡ÖË°¤­¤Á¤ã¤Ã¤¿Øò²ù¼¼¡×¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤¬°Õ³°¤Ê¹ðÇò¤ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¡Ä¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢Î®¹Ô¤Î¼ñÌ£¤ò±£¤·¤¿¤¬¤ë¡È¼«µÔÅª¤ÊËÜ²»¡É¤³¤Î´ë²è¤Ï¡¢¼ñÌ£¤ä½¬¤¤»ö¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤ËÄ¹Â³¤­¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Èºá°­´¶¡É¤òÊú¤¨¤ë¥²¥¹¥È¤Ë¡¢óîÆ£¤¬¡È¥·¥¹¥¿¡¼óîÆ£¡É¤È¤·¤Æ