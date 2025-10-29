ここからは、「青春！未来へのパスポート」。山形県内でがんばる高校生を応援するコーナーです。 【写真を見る】【企画】青春！未来へのパスポート置賜農業高校男子ホッケー部ここで取り組めば日本代表も夢じゃない！？（山形） きょうは、全国大会での上位入賞と競技の普及を目指す県立置賜農業高校・男子ホッケー部を紹介します。