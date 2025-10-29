東京ヴェルディは29日、11月開催予定のホームゲームでチケット転売の疑いがある取引を確認したと発表した。クラブは「東京ヴェルディ試合運営管理規定」「東京ヴェルディ公式ファンクラブ会員規約」「Jリーグチケットサービス利用規約」に基づき、主催者の許可なくチケットを転売する行為を禁止している。2025シーズンからは「チケット不正転売禁止法」の要項を満たした「特定興行入場券」としてチケットを販売。違反が確認