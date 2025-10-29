刑務所内での処遇で便宜を図る見返りに現金１０万円を受け取るなどしたとして、山形県警は元刑務官の男を収賄の疑いで逮捕しました。また別の男２人を贈賄の疑いで逮捕しています。 収賄の容疑で逮捕されたのは山形市陣馬一丁目の自営業で元刑務官の２９歳の男です。 男は、当時受刑者だった３３歳の男が刑務所に収容されている間の規律や秩序の維持や生活管理などについて便宜を図ったことへの謝礼と、今後も同じように便宜を図