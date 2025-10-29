Nothing’s Carved In Stoneが12月3日、2022年以来となるMEMBERSHIP SITE “RULE’s”会員限定ワンマンライブを開催することが発表となった。＜RULE’s MEMBER LIMITED ONE-MAN LIVE＞の会場はNothing’s Carved In Stoneが初ライブを行った場所でもある東京・代官山UNIT。チケットのRULE’s会員1次先行は11月9日23:59まで。■RULE’s限定ワンマン＜RULE’s MEMBER LIMITED ONE-MAN LIVE＞2025年12月3日(水)東京・代官山UNITop