miletが、これまでのMVやライブ映像を多数セレクトし、一挙にYouTubeにてプレミア公開を行う「milet Music & Live Video Premiere Night」を10月30日20時よりmiletのYouTubeチャンネルに開催することを発表した。◆milet 動画さらに、先日大阪・東京の2カ所で終えたばかりのファンクラブライブ＜milet×miles Room #301 vol.2＞より「I still」ライブ映像も解禁された。「I still」は、miletが映画初出演にしてヒロイン役を務