◇SMBC日本シリーズ2025第4戦阪神―ソフトバンク（2025年10月29日甲子園）「SMBC日本シリーズ2025」第4戦の阪神―ソフトバンク戦が29日に行われ、阪神の先発・高橋遥人投手（29）に打球が直撃するアクシデントが発生した。1点劣勢の5回だった。大津に四球を与え、柳田に左前打を浴び、1死一、二塁で周東を迎えた場面だった。周東の打球が高橋の体に直撃し、投手強襲の内野安打に。この打球は高橋のグラブをかすめ、左