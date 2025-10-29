結成から四半世紀を超えて、今もなお最前線で活躍する陰陽座。彼らが長らく支持されてきたのは、何よりも常にクオリティの高い音楽を創造し続けているからこそだが、その根底として、活動のすべてにおける真摯な姿勢があるのも大きい。それは制作面において一切の妥協がないのは言うまでもないが、ファンを含めて、関わる周囲の人たちへの接し方などにも及ぶものだ。「上ではなく前へ」という愚直なまでに潔い歩み方を着実に貫いて