J1湘南ベルマーレが29日、神奈川県平塚市内で公開練習を行った。26日に9年ぶりJ2降格が決まってから最初の公開日。チームにとって再出発となるこの日、普段より多い約200人のファンが選手達を見守った。終盤に決勝PKを決められ非情な結末を迎えたアウェー福岡戦から3日。クラブに長く在籍する選手らも、失意を振り払うように汗を流した。チーム最年長で在籍10年目の36歳DF大野和成は「非常に悔しい。長いこと湘南にいて、みん