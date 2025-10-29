女子レスリング五輪3連覇の吉田沙保里さん（43）が29日、自身のインスタグラムを更新し、豪華メンバーでゴルフを楽しんだことを明かした。「先日はこのメンバーで楽しいゴルフアスリートの中に高島礼子さんを迎えて」と女優・高島礼子と元サッカー日本代表の田中隼磨氏、石川直宏氏とゴルフ場で笑顔でポーズを決めるショットを投稿。トップアスリートだった3人とラウンドした高島について「礼子さん、私達と同じペースで回ら