※11月17日、名証ネクスト市場に上場予定のハンワホームズ [名証Ｎ]は29日、仮条件を発表した。 ●ハンワホームズ 上場市場：名証ネクスト市場 上場予定日：11月17日 事業内容：建設業及びECを中心とした小売・卸売業等 仮条件：250円～270円 想定発行価格：250円 上場時発行済み株式数：238万株 公募：38万株 オーバーアロットメントによる売り出し：上限5万