すりぃが、新曲「火鳥」をリリースした。さらに、10月31日から開催される2年ぶりとなる全国ワンマンライブツアーのタイトルを冠した本楽曲の映像を公開した。◆すりぃ 動画約2カ月に及ぶツアーの合間には、上海・ソウルでもライブを実施するなど、シンガーソングライターとして、ボカロPとして、またバンドのギタリストとして、多忙を極めるすりぃ。今回はポケモン・初音ミクとコラボレートしたボカロ曲リリースから僅か1週間で、