お笑いコンビ「ハリセンボン」の箕輪はるか（45）が29日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。写真代で200円をケチったために、グアムでの入国で「別室に連れていかれた」と明かした。箕輪は、自分の性格で嫌なところは？と聞かれ「ちょっと節約癖があって」と答えた。「パスポートの写真を、カラーよりセピアの方が200円安かったんです。で、セピアで撮ったら、グアムの入国審査でメキシコ人なんじゃない