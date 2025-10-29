俳優のＭＥＧＵＭＩ（４４）が２９日、都内で行われた映画「港のひかり」（１１月１４日公開）東京プレミア舞台あいさつに主演の舘ひろし（７５）、眞栄田郷敦（２５）、尾上眞秀（１３）、椎名桔平（６１）、藤井道人監督と出席した。ＭＥＧＵＭＩは、上半身はタイトに、足元は膨らんだブラックのドレスで美しいデコルテを輝かせて登場。「この作品は、利他的な生き方とはどういうものかを考えさせられる作品になっている」と