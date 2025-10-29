秋田東署は29日、秋田市雄和萱ケ沢の田んぼで27日に見つかった遺体について、かみ傷や切り傷が多数あったことなどからクマによる被害と断定し、発表した。身元は近くに住む池田静子さん（81）で、多発外傷に伴う失血死だったことも明らかにした。署によると、池田さんは27日午前から1人で田んぼの排水作業をしていたという。遺体は田んぼ脇の側溝で発見され、クマのものとみられる体毛が付着していた。付近で体長約1.5メート