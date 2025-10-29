29日午後5時ごろ、群馬県沼田市中発知町で住人の男性（69）がクマに襲われたと妻から110番があった。沼田署によると、男性は尻をかまれるなど軽傷。命に別条はないという。クマはその場から立ち去った。現場は山に近く、民家が点在している。群馬県では今月、沼田市や隣接するみなかみ町で、クマに襲われる被害が相次いで発生している。