信長の忍び 23巻この記事の画像を見る「織田信長のでっかい夢に魅せられた忍びの女の子、千鳥」の物語が、ついに完結する。『信長の忍び』（重野なおき/白泉社）は、戦国時代を120%魅力的に描く、唯一無二の4コマ漫画だ。伊賀の忍びである千鳥は、忍びらしくない純粋さを持つ、ちょっとドジな女の子（強さは化け物級）。「日本（ひのもと）の乱世を終わらせる」という信長の想いに共鳴したことから、信長を心の底から敬