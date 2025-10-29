「ワールドシリーズ・第３戦、ドジャース６−５ブルージェイズ」（２７日、ロサンゼルス）ドジャースが劇的なサヨナラ勝ちで延長十八回、６時間３９分の死闘を制した。延長十六回に突入すると、球団が用意したとみられる補食が両軍ベンチに。ブルージェイズ側では、パン、パイナップルやスイカなどのフルーツ盛り合わせが用意され、ゲレーロＪｒ．がスイカやパイナップルなどをもぐもぐ。ドジャーズ側では、アイアトン通訳が