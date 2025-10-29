高校生たちに将来の進路について選択の幅を広げてもらおうと、水族館で仕事体験会が開かれました。 【写真を見る】水族館での仕事って･･･「掃除」「餌やり」だけじゃない！「砂の仕分け」「魚をさばく」ことまで高校生が体験熊本 天草拓心高校・海洋科学科の生徒たちがやってきたのは、熊本県上天草市にある水族館です。 「あそこの水槽からぐるーっと、淡水魚の所までやっていこうと思います」 生徒たちは担当の職員