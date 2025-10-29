容量が180ml程度で、丸ごとお燗にでき、これからの季節にも重宝するカップ酒。ツウ御用達の名店「味ノマチダヤ」日本酒番頭・印丸佐知雄さんに、オススメを聞いた。 ラーメンに合う酒を造ったら和洋中幅広くマッチする味に！ 栃木県第一酒造開華 NOODLE SAKE春華秋冬 純米吟醸カップ455円Alc.14％ ラーメンを軸とした地域活性化に力を入れている栃木県佐野市。その地元酒造が、ラーメンとのベストペアリングをテーマ