国内女子プロゴルフツアーの樋口久子・三菱電機レディスは３１日から３日間、埼玉・武蔵丘ＧＣ（６６９０ヤード、パー７２）で行われる。２９日は埼玉県内のホテルで前夜祭が開催され、２１年大会覇者で国内ツアー４週連続出場の最終戦に臨む渋野日向子（サントリー）ら出場選手がドレスアップして会場に花を添えた。渋野は黒いメガネと黒ジャケットを着用し、白いドレス姿のルーキー・吉田鈴（大東建託）とともに登場。ルーキ