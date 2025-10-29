キッチンは、毎日の生活に欠かせない場所だからこそ、自分のやり方やルールで管理している人も多いのではないでしょうか。そんな場所を荒らされると、たとえ身内でもモヤッとしてしまいますよね。今回は、友人の体験談をご紹介します。 義父の料理、おいしいけれど…… 私の義父は、大の料理好きです。わが家に来るたびに、本格的な中華鍋を振るい、スパイスを巧みに操って、プロ顔負けの絶品料理を振る舞ってくれます。