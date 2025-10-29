中国考古博物館の入り口。（９月９日撮影、北京＝新華社記者／藍建中）【新華社北京10月29日】中国北京市朝陽区の中国考古博物館は、中国歴史研究院が設立した国内初の国レベルの考古学専門博物館で、2023年9月に一般公開された。展示や収蔵、保護、研究、教育を一体化した施設で、常設展示ホールの面積は7千平方メートル余りに及ぶ。中国考古博物館のホール天井に投影された星空。（９月９日撮影、北京＝新華社記者／藍建中）