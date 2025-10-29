難病を抱える長女の治療に専念するため7月より活動制限していた声優の和氣あず未が、長女の体調も安定したことを受け、大幅な活動制限を緩和して仕事を再開することが29日、所属事務所より発表された。【写真】難病と闘う和氣あず未の娘サイトでは「和氣あず未の長女の治療に専念するため一時活動を大幅に制限させていただいておりましたが、体調も安定し、仕事との両立が可能な環境が整いましたので、引き続き治療を考慮しな