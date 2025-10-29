高市首相（自民党総裁）は２９日、党本部で開かれた全国幹事長会議で、公明党が連立政権から離脱したことを陳謝した。首相の総裁就任後、初の開催となった会議はオンライン形式で開かれ、党都道府県連の幹部が出席した。首相は冒頭、「私自身の不徳の致すところで公明党の連立離脱を招いてしまった。大変な迷惑をかけ、心よりおわびする」と陳謝し、日本維新の会と連立政権を樹立したことを報告した。国政選での惨敗が続い