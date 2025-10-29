リニア中央新幹線の品川−名古屋間について、総工費が11兆円に膨らむ見通しであることが分かりました。JR東海は29日の会見で、リニア中央新幹線の品川駅から名古屋駅の総工費について、近年の物価高などの影響で、2023年12月に公表していた7兆円から11兆円に膨らむ見通しであることを明らかにしました。鋼材やコンクリートといった建設資材の高騰や、山岳トンネルでの工事で脆弱（ぜいじゃく）な地盤に対する追加工事が増加してい