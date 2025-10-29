◇プロ野球 日本シリーズ第4戦 阪神-ソフトバンク(29日、甲子園球場)右かかとを痛めた今宮健太選手に代わってスタメン出場した、野村勇選手がファインプレーを見せました。ソフトバンクは1点リードの2回。阪神・佐藤輝明選手の打球は左翼方向へのフライに。ショートの野村選手はファウルゾーン深くまで背走しながら追いかけると、スライディングしながらキャッチ。解説の赤星憲広氏は「甲子園のサード後方とファールゾーンのフライ