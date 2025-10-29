「Wonjungyo（ウォンジョンヨ）」は、メイク前に仕込む保湿クリーム「ウォンジョンヨ モイストセットアップクリーム」を2025年11月1日（土）よりロフトおよびロフトネットストアにて順次先行発売、11月14日（金）より全国で発売する。■メイク前の潤いクリームメイク前に使用することで、まるで熟睡した翌朝のようなうるおいに満ちた肌を演出する“メイクのりUPクリーム”。軽やかで伸びの良いテクスチャーが肌にすっとなじみ、べ