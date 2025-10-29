覚せい剤約5.4kgを密輸した罪などに問われている中国籍の男の裁判員裁判の初公判が開かれ、男は起訴内容を否認しました。 起訴状などによりますと、中国籍の李雨杭被告は2023年に何者かと共謀のうえ、ミャンマー連邦共和国から国際郵便などを使い覚せい剤約5.4kgを密輸した罪などに問われています。県警によりますと、県内で押収した覚せい剤の量としては過去4番目に多いということです。 29日の初公判で、李被告は「