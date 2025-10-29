県の若手職員が新しい切り口の政策を考案し、花角知事に対して直接プレゼンする報告会が開かれました。 政策提案に挑んだのは、45歳以下の若手県職員。29日は4組のグループが知事に政策プランをプレゼンしました。 県庁の組織風土改革をテーマに選んだグループは、上司と部下のコミュニケーションを円滑にするアイテム『ほめほめカード』の導入を提案。 ■新発田地域振興局 佐藤和也さん 「