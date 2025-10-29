奥能登では地震と豪雨の影響で道路の復旧工事が続く中、雪のシーズンを前に29日、除雪対策を話し合う会議が開かれました。能登半島地震の発生以降、奥能登ではいまだに消雪装置が使えない箇所もあり、被災地の道路事情は復旧道半ばです。石川県輪島市の県奥能登総合事務所で行われた会議には、県や奥能登の各自治体などの担当者らおよそ30人が出席し、エリア内の国道249号を含む県道などおよそ630キロに及ぶ区間の除雪体制を確認し