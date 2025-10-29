ゲレーロJr.が駆け引きの内容を明かした(C)Getty Imagesまさに圧巻の一撃だ。現地時間10月28日、ブルージェイズのブラディミール・ゲレーロJr.は、敵地ドジャースタジアムで行われたドジャースとのワールドシリーズ第4戦に「2番・一塁」として先発出場し、3回に逆転2ランを記録するなど、4打数2安打2打点、1四球と活躍。6-2でチームを勝利に導いた。【動画】昨晩は9度出塁も…大谷翔平が一夜明け先発登板で三振を奪うシーン1