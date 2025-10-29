妙高市で進む大型リゾート開発の第一段階として、国際的な高級ホテルの進出が決まりました。 外資系ファンドPCG(ペイシャンス・キャピタル・グループ)は、妙高高原エリアを中心に今後10年ほどで2000億円を投じる大型リゾート開発を計画しています。その第1弾として、妙高杉ノ原スキー場周辺に建設を予定するホテルブランドについて、イギリスのホテル大手『IHG』が展開する『シックスセンシズ』に決定